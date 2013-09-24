Собрать товар с сайта и засунуть его в opencart

$250
Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Задача стоит довольно простая: надо наисать скриптик который умеет

а) собирать товары с сайта sweetbaysupermarket.com/custserv/store_detail.jsp?viewStoreId=20828

б) иметь простенькую панель, на которой администратор указывает наценку (30 центов скажем за кило/штуку...)

в) засовывает все товары в opencart. Категории немного ен совпадают, надо будет их соединить. В смысле что в доноре категорий больше чем в сайте на опенкарт.

Насчет магазина: сайт имеет сылку на продукты. Там, однако, надо выбрать кокнертный магазин, так как в разных магазинах сети немного разные продукты. Вот надо выбрать именно магазин на 34ой улице. попробуйте зайти в каталог с продуктами - увидите.

Желательно что бы вы были знакомы с опенкарт. Еще более желательно, что бы мы с вами раньше работали :)

OpenCart
10 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
netcyberg
Павел 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$200
1 день
Все сделал. Все работает.
Отличный заказчик. Задачу поставил - я сделал. Оплатил сразу.
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