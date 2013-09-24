Собрать товар с сайта и засунуть его в opencart

Задача стоит довольно простая: надо наисать скриптик который умеет

а) собирать товары с сайта sweetbaysupermarket.com/custserv/store_detail.jsp?viewStoreId=20828

б) иметь простенькую панель, на которой администратор указывает наценку (30 центов скажем за кило/штуку...)

в) засовывает все товары в opencart. Категории немного ен совпадают, надо будет их соединить. В смысле что в доноре категорий больше чем в сайте на опенкарт.

Насчет магазина: сайт имеет сылку на продукты. Там, однако, надо выбрать кокнертный магазин, так как в разных магазинах сети немного разные продукты. Вот надо выбрать именно магазин на 34ой улице. попробуйте зайти в каталог с продуктами - увидите.

Желательно что бы вы были знакомы с опенкарт. Еще более желательно, что бы мы с вами раньше работали :)