Сортировка стираниц по алфавиту (MODx Evo)

нужно сделать, чтобы вложенные в папку страницы сортировались не по id документа, а по алфавиту

то есть сейчас используется сниппет ditto, который выводит все вложенные страницы, сортируя их по дате создания, а нужно сделать по алфавиту

цена и как быстро будет сделано?