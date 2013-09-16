Требуется backbone.js/required.js разработчик

Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад, сличал ее с текущей статистикой в постгреле и записывал в битриксе (в мускул) в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел). функциональное описание ...
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1. Возможность работать в EST
2. Хороший разговорный английский
3. Загрузка 40 часов в неделю
Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи.
Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.
Требуются навыки составления ТЗ.
Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ.
Ответственность за результат.
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