Интегрировать 3 сайта по API с moysklad

Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад, сличал ее с текущей статистикой в постгреле и записывал в битриксе (в мускул) в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел). функциональное описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нужно интегрировать по API заказы с 2-ух сайтов с сервисом moysklad.ru
2. сайт chasi5.ru уже интегрирован, но прошли обновления в сервисе moysklad.ru и сервис перестал интегрировать заказы, нужно внести правки.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
указывайте при ответе:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Скайп для связи голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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