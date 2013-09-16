Интегрировать 3 сайта по API с moysklad

1. нужно интегрировать по API заказы с 2-ух сайтов с сервисом moysklad.ru

2. сайт chasi5.ru уже интегрирован, но прошли обновления в сервисе moysklad.ru и сервис перестал интегрировать заказы, нужно внести правки.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

указывайте при ответе:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Скайп для связи голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.