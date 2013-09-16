Интегрировать 3 сайта по API с moysklad

$75
Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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1. нужно интегрировать по API заказы с 2-ух сайтов с сервисом moysklad.ru

2. сайт chasi5.ru уже интегрирован, но прошли обновления в сервисе moysklad.ru и сервис перестал интегрировать заказы, нужно внести правки.

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10 лет назад
IgorBrayt
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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