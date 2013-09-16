Необходимо написать скрипт обращения к апи admitad.com, который бы собирал статистику с адмитад, сличал ее с текущей статистикой в постгреле и записывал в битриксе (в мускул) в разделе статистики пользователя (уже существующий раздел). функциональное описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужно сделать попандер с следующим функционалом.
1.) Он должен появляться после того как пользователь сайта попытается закрыть стр.
2.) Он должен добавлять ссылки в соц. сети стой страницы, что покидает пользователь.
3.) Ссылка должна добавляться с картинкой раздела, то бишь если это у нас раздел услуги, то картинка услуги если это новость, то картинка с новости.
4.) После закрытия попандера страница сайта должна закрывается.
Жду от вас предложения по стоимости и срокам выполнение работы. Вложение пример как будет выглядеть поппандер.
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