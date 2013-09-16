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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Всем привет.

Нужно сделать попандер с следующим функционалом.

1.) Он должен появляться после того как пользователь сайта попытается закрыть стр.

2.) Он должен добавлять ссылки в соц. сети стой страницы, что покидает пользователь.

3.) Ссылка должна добавляться с картинкой раздела, то бишь если это у нас раздел услуги, то картинка услуги если это новость, то картинка с новости.

4.) После закрытия попандера страница сайта должна закрывается.

Жду от вас предложения по стоимости и срокам выполнение работы. Вложение пример как будет выглядеть поппандер.

10 лет назад
fileactive
Евгений 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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