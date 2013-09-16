Скрипты для iMacros for Firefox

Нужно заточить плагин Винка https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/webmaster-sape/ на работу со "своими" ссылками, а не только при работе в sape.ru То есть, чекать свои, загружаемые ссылки. Создать файл, страницу - где можно работать со своими ссылками. Интерфейс простой - аналог sape.ru плюс загрузка ...