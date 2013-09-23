Поставить слайдер

Веб-программированиеЗавершен5 заявок123 просмотра
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На сайт необходимо поставить вполне определенный слайдер. Доступ к самому скрипту есть, остается интегрировать.

10 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$45
2 дня
В срок и грамтоно!Рекомендую.
Задача была поставлена чётко и ясно. Как и дальнейшие правки и пожелания. Приятно работать.
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