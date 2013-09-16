Программист Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки87 просмотров
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В удаленную веб студию требуется хороший программист на битрикс для попроектного сотрудничества.

Требования:

- умение решать нестандартные задачи;

- оперативность в работе;

- ответственность.

10 лет назад
Masterri
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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