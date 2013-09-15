Требуется PHP программист со знанием Zend FW

Нужно добавить некоторые эффекты и поставить меню-гармошку в шаблоне сайта на DLE. Пример эффектов - http://megogo.net/ru/series при наведении на постеры затемнение, кнопка "Плей", иконка "i" и всплывающий информационный попап при наведении на нее. Можно сделать полную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сопровождения существующего сайта требуется PHP программист со знанием Zend Framework
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Привет ребята! Есть сайт, сделанный на WordPress, и функционирующий, необходимо его немного доработать, а именно сделать следующее: - задизайнить около 5-8 банеров, прикрутить их на сайт и заимплементить логику, которая расшариться потом уже с тем, с кем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо обработать некоторые данные из базы сайта на CMS DLE.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Необходимо отредактировать 1 строку файла: header.fla (на вкладке Action) Точную замену кода прилагаю: templates/ju_stremit/photos.xml на: http://www.dk-grupp.ru/templates/ju_stremit/photos.xml После - компилировать файл в: header.swf И все! Для выполнения Вам понадобится флеш редактор с поддержкой Action Script 2.0 (Adobe Flash ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт на котором идут рекламные видео ролики с флеш капчей. Надо скрипт, который будет считывать эту капчу, а после окончания видеоролика вставлять ее в нужное место. Подробное описание алгоритма работы скрипта вышлю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Сделать скрипт поп ап окна при закрытии сайта, на подобии скрипта comebacker. Подробности задания исполнителюВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен модуль анализа конкурентов, пакетная выдача проанализированных товаров, категорий в яндекс директ, итд. Хотелось бы найти 1-2 сотрудников с адекватными запросами, умеющих писать скрипты с умом, без постоянных вопросов по каждому пункту. Оцените стоимость там и решим. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Надо сделать скрипт, который бы распределял входящий трафик по нескольких сайтам в заданной пропорции. Для определенния самого эффективного варианта сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен скрипт для определения местонахождения посетителя сайта и вставки в сайт названия этого города. Интересует цена и срок.Веб-программирование14 заявокЗакрыт10 лет назад