Доработка шаблона DLE

Нужно добавить некоторые эффекты и поставить меню-гармошку в шаблоне сайта на DLE.

Пример эффектов - http://megogo.net/ru/series при наведении на постеры затемнение, кнопка "Плей", иконка "i" и всплывающий информационный попап при наведении на нее. Можно сделать полную копию.

Пример меню-гармошки - http://designmodo.com/demo/css3accordionmenu/ но можно и попроще.

Более подробно при переписке.