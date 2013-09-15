Доработка шаблона DLE

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок137 просмотров
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Нужно добавить некоторые эффекты и поставить меню-гармошку в шаблоне сайта на DLE.

Пример эффектов - http://megogo.net/ru/series при наведении на постеры затемнение, кнопка "Плей", иконка "i" и всплывающий информационный попап при наведении на нее. Можно сделать полную копию.

Пример меню-гармошки - http://designmodo.com/demo/css3accordionmenu/ но можно и попроще.

Более подробно при переписке.

10 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад