Мин. доработать сайт в соот. с бизнес-логикой

Привет ребята!

Есть сайт, сделанный на WordPress, и функционирующий, необходимо его немного доработать, а именно сделать следующее:

- задизайнить около 5-8 банеров, прикрутить их на сайт и заимплементить логику, которая расшариться потом уже с тем, с кем будем непосредственно работать

- добавить систему оплаты

- добавить и подредактировать одну страничку

В общих чертах, цель - сделать минимальный рабочий функционал, к бизнес модели, которая финансово просчитана.

Предпочтения отдадим за минимальные сроки и стоимость работы.

Буду рада посотрудничать - пишите предложения.