Доработать одностраничный сайт

На основе отчетов о проверке скорости загрузки страниц сайта, нужно произвести работы, результатом которых будет ускорение скорости загрузки страниц сайта. http://webopulsar.ru/reports/64933/2e98a9c982161023.html и http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fufa.globauto.ru%2F То есть, нужно оптимизировать css, js, уменьшить количество запросов и далее по списку аудита. Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн одностраничного сайта, частично сверстан, надо сделать сайт по аналогии как на LP generetor:
1. Сверстать
2. Прикрутить формы заказа (2шт)
3. Простеньку CRM, чтобы видно было заказы и можно было оставлять комментарии к каждому заказу.
4. Скрипт для А/Б тестирования (делать дубли сайтов и трафик распределять между этими сайтами, для выявления наиболее эффективного)
5. Геолокация - чтобы на сайте в 3х местах высвечивался город посетителя
Интересуют в первую очередь уже готовые движки по аналогии с LP генератором.
Интересуют цены и сроки.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать он-лайн калькулятор теплотехнических расчетов. В дальнейшем расчет необходимо поддерживать и по мере необходимости дорабатывать за отдельную плату. Проект необходим на 100%. Финансирование выделено и ждет реализации. Аналогичный готовый расчет можно посмотреть здесь: http://www.smartcalc.ru/ Только нужно доработать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствйуте! Нужно написать плагин для CMS Social Engine, как вконтакте! Плагин выполняет следущее: - Можна звонить своим друзьям онлайн (Видеозвонок) Пишите цену за плагин!!! Планируеться долговременное сотрудничество!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен lending page тематика детская игрушка. Ищется исполнитель который имеет опыт успешного создания имено лендин пага. Самый главный критерий конверсия.Пишите пожалуйста сроки и цену а так же ссылки на созданные вами лендинги.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
написание плагинов для SE4 (Social Engine version 4). SE4 написан на Zend framwork. Плагины которые надо написать уже написаны под SE3 и надо их переделать под SE4 Юридическая информация 1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, все содержимое моего блога, которое в нем есть, все все все все пути во всех постах, должны начинаться не с http://xxx.org/wp-content/uploads/2013/09/bodhisattva1.jpg а http://yyy.ru/wp-content/uploads/2013/09/bodhisattva1.jpg названия доменов условные, пришлю реальные потом. Да, контента много 4-5 Гб кажется.Завершен10 лет назад
Доброй ночи. Используем сайт на Wordpress, тему Academy. Необходима помощь в устранении 2 проблем: 1) Первая и главная. Люди регистрируются на сайте, но вот на конкретный курс зарегистрироваться не могут. После авторизации на сайте и нажатия ...Завершен10 лет назад
- $20
Имеем XML файл, парсинг которого уже написан на PHP, нужно дописать к нему пару вещей, а именно: 1. Получение файла через POST запрос, со специальным ключем авторизации. 2. Апдейт БД опенкарта списком товаров в XML через встроенные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн, нужно сделать верстку и поставить на цмс-ку. Цена сроки...Завершен10 лет назад