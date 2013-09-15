Доработать одностраничный сайт

Есть дизайн одностраничного сайта, частично сверстан, надо сделать сайт по аналогии как на LP generetor:

1. Сверстать

2. Прикрутить формы заказа (2шт)

3. Простеньку CRM, чтобы видно было заказы и можно было оставлять комментарии к каждому заказу.

4. Скрипт для А/Б тестирования (делать дубли сайтов и трафик распределять между этими сайтами, для выявления наиболее эффективного)

5. Геолокация - чтобы на сайте в 3х местах высвечивался город посетителя

Интересуют в первую очередь уже готовые движки по аналогии с LP генератором.

Интересуют цены и сроки.