Написание плагинов для SE4

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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написание плагинов для SE4 (Social Engine version 4).

SE4 написан на Zend framwork. Плагины которые надо написать уже написаны под SE3 и надо их переделать под SE4

Юридическая информация

1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифицировать ПО в дальнейшем.

2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.

3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.

4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.)

10 лет назад
vakhtang
Вахтанг 
45 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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