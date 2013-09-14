PHP программист

Есть модуль для разрешения активации плагина WP. - для активации плагина покупатель вводит email в форме на вкладке настроек плагина - модуль проверяет наличие email покупателя в базе продавца путем отправки запроса на сервер продавци и по результатам ответа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт запущенный на скрипте: "9gag clone script"
Требуется опытный PHP програмист с опытом работы на этом скрипте или способный быстро в нем разобраться.
На первом этапе требуется навесить на движок разработанный дизайн.
На втором этапе потребуються серьезные доработки движка, уже на постоянной основе.
По первому этапу хотелось бы увидеть ваши предложения по цена как за единовременную работу, по второму этапу ваше предложение по стоимости часа работы.
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