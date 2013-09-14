PHP программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Есть сайт запущенный на скрипте: "9gag clone script"

Требуется опытный PHP програмист с опытом работы на этом скрипте или способный быстро в нем разобраться.

На первом этапе требуется навесить на движок разработанный дизайн.

На втором этапе потребуються серьезные доработки движка, уже на постоянной основе.

По первому этапу хотелось бы увидеть ваши предложения по цена как за единовременную работу, по второму этапу ваше предложение по стоимости часа работы.

PHP
10 лет назад
vasospb
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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