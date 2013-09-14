PHP программист

Есть сайт запущенный на скрипте: "9gag clone script"

Требуется опытный PHP програмист с опытом работы на этом скрипте или способный быстро в нем разобраться.

На первом этапе требуется навесить на движок разработанный дизайн.

На втором этапе потребуються серьезные доработки движка, уже на постоянной основе.

По первому этапу хотелось бы увидеть ваши предложения по цена как за единовременную работу, по второму этапу ваше предложение по стоимости часа работы.