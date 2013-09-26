Дополнение к DLE

Здравствуйте, есть музыкальный сайт, ранее на нем все работало но с недавних пор перестали проигрываться песни, и сайт постоянно выдает 502 ошибку, после ребута сайта восстанавливается, но не надолго. Требуется программист, который сможет исправить ...
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Нужно сделать загрузку видео с конвертацией и вставкой в доп поля.
На сервере все настроено и стоит. Нужно дописать в DLE только фичу.
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