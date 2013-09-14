Настройка CSS стилей

Веб-программированиеЗавершен2 заявки105 просмотров
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Настройка CSS стилей в плагине вордпресс (похожие записи), и удалить тег Н2 и Н3.

CSS
10 лет назад
LOCO19861
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lightningsoft
Александр 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за выполненную работу, качественно и все как в ТЗ!!!
Задача была лёгкой, поэтому никаких сложностей в сотрудничестве не возникло.
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