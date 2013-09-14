Необходима настройка тестирования на Битрикс

Разработать каталог автошкол и автоинструкторов для сайта http://avtoshkola-v-moskve.ru/ на WordPress или на др. движке, с возможностью самостоятельно добавлять инфу о себе на сайт автошколами и инструкторами. Жду предложений с ценой сроками и желательно примерами. ...
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Необходима настройка модуля тестирование на Битрикс!
1. Необходимо добавление дополнительного поля в тесте, обоснование ответа
2. Все функции данного модуля должны быть сохранены
3. Сделать генерацию пароля для пользователей, которые будут авторизоваться на сайте (в данном случае для прохождения теста)
Укажите пожалуйста приблизительно точную стоимость возможных работ
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