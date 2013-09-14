Необходима настройка тестирования на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки56 просмотров
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Необходима настройка модуля тестирование на Битрикс!

1. Необходимо добавление дополнительного поля в тесте, обоснование ответа

2. Все функции данного модуля должны быть сохранены

3. Сделать генерацию пароля для пользователей, которые будут авторизоваться на сайте (в данном случае для прохождения теста)

Укажите пожалуйста приблизительно точную стоимость возможных работ

10 лет назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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