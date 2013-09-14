Исполнитель для постоянной работы с Битрикс

Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным. Собственно это и есть задача. Сайт на друпале. Кто может сделать пишите сроки и цену работы.