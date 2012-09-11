apo-web

Елена Захарова apo-web

 
38 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исполнитель для постоянной работы с Битрикс

    Постоянная работа с Битрикс, натяжка готовой верстки на cms, установка и настройка различных модулей, корректировка работы сайтов на битрикс и т.п. Работа постоянная, долгосрочная. Оплата любым удобным способом Webmoney, Яндекс Деньги, р/с, карта Сбербанк и т.п. Нужна оперативность ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на Битрикс

    Необходима адаптация (натяжка) готовых сверстанных сайтов на Битрикс (Старт). Примеры того что необходимо натянуть на Битрикс: http://osc4.template-help.com/wt_29266/index.html http://livedemo00.template-help.com/wt_36647/index.html В целом работы много, от мелких доработок Битрикс, до создания крупных сайтов порталов. Бюджет на работу, а именно натяжку вышеуказанных шаблонов 5000 ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы с Joomla 2.5-3.0 и WP

    Добрый вечер! 1. Есть сайт www.motos-portal.ru необходимо реализовать на нем доску объявлений красиво оформленную. 2. Создать возможность общения между другими пользователями. 3. Настроить ротацию баннеров, сейчас они просто как ссылка в код вставлены. 4. Улучшить (навести красоту) в разделе ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходима шапка сайта

    Необходима шапка для сайта тематики авто проката. Прилагаю файл PSD макета сайта и пример шапки какая есть. Шапки на сайте будут меняться, есть уже 3 шапки различных тематик, одна из которых в приложенном файле. Необходим ...

    Шапка для сайта
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работы с Joomla

    Нужна адаптация шаблона Joomla 2.5 Работа очень простая, все уже установлено, шаблон демо есть, нужно просто найти где все редактируется, например слайдер сам и прочие модули.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фотоколлаж для шапки сайта

    Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер строительной компании

    $50

    Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходим портрет

    Необходим черно белый портрет человека только лицо, для заставки на сайт, сама идея, воспроизвести сам процесс рисования в ускоренном режиме, а затем после будет показана оригинальное фото. Такая вот заставка на сайт.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать фильтр поиска цен

    avto.samareva.ru вот сайт тестовый. В кратце, фильтр по параметрам которые устанавливаются пользователем на сайте отбирает все где тот из базы предварительно заполненых справочников и в итоге выдает стоимость нужного автомобиля. Все в ТЗ: Первое выбирается класс автомобиля, при ...

    Скрипт калькулятор
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фото с гиф анимацией

    Необходимо сделать фото (само фото есть) что бы сначала на темном фоне карандаш начинал прорисовывать скажем так рисовать человека и появилось уже само фото. Фото черно белое.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание флеш-заставки

    Создание флеш заставки, примерный сценарий: Идет помидор в костюме, через какое то время 3-5 секунд появляется кисть и ударяет по помидору, помидор разлетается на части, заставка заканчивается. Фон сама иллюстрация где все будет происходить на усмотрение ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание карты проезда в Flash или Gif

    Создание карты проезда в Flash, сама анимация будет заключаться в том что бы по стрелкам ездили машины, указывая направление нахождения компании. Пример карты в приложении. Бюджет по договоренности.

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sadovsky-Sergey
Сергей 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Необходима шапка сайта
Рекомендую к сотрудничеству. Всё отлично!
Все сделано отлично, Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
8 баллов
10 лет назад
Фотоколлаж для шапки сайта
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
Все сделано отлично. Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
zaozabot
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
65 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходим портрет
Сделка прошла успешно. Рекомендую.
Прекрасный исполнитель, все четко по ТЗ и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$5
10 баллов
11 лет назад
Работы с Joomla
Задача была четко поставлена, оплата оперативная и вполном обьеме. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе. Рекомендую!
Прекрасный исполнитель, все делает очень оперативно и качественно. Отличный специалист.
Ответный отзыв
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$69
10 баллов
11 лет назад
Создание флеш-заставки
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