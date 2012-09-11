Постоянная работа с Битрикс, натяжка готовой верстки на cms, установка и настройка различных модулей, корректировка работы сайтов на битрикс и т.п. Работа постоянная, долгосрочная. Оплата любым удобным способом Webmoney, Яндекс Деньги, р/с, карта Сбербанк и т.п. Нужна оперативность ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима адаптация (натяжка) готовых сверстанных сайтов на Битрикс (Старт). Примеры того что необходимо натянуть на Битрикс: http://osc4.template-help.com/wt_29266/index.html http://livedemo00.template-help.com/wt_36647/index.html В целом работы много, от мелких доработок Битрикс, до создания крупных сайтов порталов. Бюджет на работу, а именно натяжку вышеуказанных шаблонов 5000 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимы работы с сайтом www.ncnews.su нужно натянуть новый макет на сайт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! 1. Есть сайт www.motos-portal.ru необходимо реализовать на нем доску объявлений красиво оформленную. 2. Создать возможность общения между другими пользователями. 3. Настроить ротацию баннеров, сейчас они просто как ссылка в код вставлены. 4. Улучшить (навести красоту) в разделе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходима шапка для сайта тематики авто проката. Прилагаю файл PSD макета сайта и пример шапки какая есть. Шапки на сайте будут меняться, есть уже 3 шапки различных тематик, одна из которых в приложенном файле. Необходим ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна адаптация шаблона Joomla 2.5 Работа очень простая, все уже установлено, шаблон демо есть, нужно просто найти где все редактируется, например слайдер сам и прочие модули.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно ...Баннеры20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим красивый дизайн сайта для сети отелей и гостиниц. Вот пример того что был www.hotels-marina.ru Нужен флеш или гиф анимированый дизайн. Сроки и бюджеты, предлагайте. Спасибо!Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим черно белый портрет человека только лицо, для заставки на сайт, сама идея, воспроизвести сам процесс рисования в ускоренном режиме, а затем после будет показана оригинальное фото. Такая вот заставка на сайт.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
avto.samareva.ru вот сайт тестовый. В кратце, фильтр по параметрам которые устанавливаются пользователем на сайте отбирает все где тот из базы предварительно заполненых справочников и в итоге выдает стоимость нужного автомобиля. Все в ТЗ: Первое выбирается класс автомобиля, при ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать логотип на белом фоне и наложить гиф либо флеш анимацию а именно перелив золотым цветом.Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать фото (само фото есть) что бы сначала на темном фоне карандаш начинал прорисовывать скажем так рисовать человека и появилось уже само фото. Фото черно белое.Анимация11 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание флеш заставки, примерный сценарий: Идет помидор в костюме, через какое то время 3-5 секунд появляется кисть и ударяет по помидору, помидор разлетается на части, заставка заканчивается. Фон сама иллюстрация где все будет происходить на усмотрение ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен логотип из ветки помидора, возможно из нескольких веток с ярко красными помидорами. Название сайта www.pomidodemus.ru или просто Помидор.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание карты проезда в Flash, сама анимация будет заключаться в том что бы по стрелкам ездили машины, указывая направление нахождения компании. Пример карты в приложении. Бюджет по договоренности.Анимация1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Работы с Joomla 2.5 Настройка шаблона, модулей и т.п.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад