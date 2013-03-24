Фотоколлаж для шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок163 просмотра

Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили выбирать точно такие же, располагать точно так же. В приложении картинка с водопадом. Нужно придумать для тех же автомобилей другой фото коллаж, совершенно другой тематики.

Сроки очень сжатые.

13 лет назад
apo-web
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Все сделано отлично. Спасибо, рекомендую!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ретушь предметных фотографий

    $500

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужны люди, которые идеально владеют фотошопом. Нужно вырезать фотографию, и привести ее в нормальный вид.Объемы очень большие. В неделю вы должны ретушировать не мение 150фотографий ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выбрать качественные фото товаров с сети, обработ.

    Найти, переименовать, обработать фото парфюмерии (подчистить если нужно, поднять хоть как-то уникальность), белый фон - приоритет. По 2 фото на товар. Лучше с оф.сайтов и релизов. Для пробы 100 товаров, дальше 1000+. Размер: вписать ...

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фото кондитерских изделий

    $15

    Нужно подредактировать, убрать лишнее в фото тортов и пирожных. Например убрать лишние надписи, сделать картинку четче, ярче, одним словом к красивому виду. Если возможно убрать water-mark'и (водяные знаки). Архив с картинками будет отправлен выбранному исполнителю ...

    Обработка фотографий37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать коллаж из фотографий

    Есть 15 семейных фотографий. Требуется сделать коллаж из них с надписью "С днем рождения, дедушка!". Полученный коллаж должен быть достаточного разрешения для печати на А2. Сделать нужно строго сегодня.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографий

    Приветствую всех! требуется бработка фотографий букетов, цветочных композиций, мягких игрушек. Стартует магазин подарков. Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию. Чаще всего требуется только поменять фон на однотонный. Сейчас первый ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка фото цветов.

    Здравствуйте. В скором времени открываем сайт цветочного магазина. На сайте будет очень много фотографий. Для того, чтобы определиться с необходимым качеством съемки хотим обработать несколько фото разного качества и посмотреть, что из ...

    Обработка фотографий38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографии

    - Убрать фон - Ретуширование - Цветокоррекция - Немного омолодить, но без фанатизма Данная фотография подготавливается для поздравительного баннера 3х6 и фотографии в рамке на стену примерно 1х0,7. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка фотографий

    Дано 34 фото. Нужно убрать текст (у всех 34) и фон (кроме групповые фото, т.е минус 8 фото). Результат в виде: папка 1 – 34 фото без текста; папка 2 – 26 фото ...

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад