Фотоколлаж для шапки сайта

Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили выбирать точно такие же, располагать точно так же. В приложении картинка с водопадом. Нужно придумать для тех же автомобилей другой фото коллаж, совершенно другой тематики.

Сроки очень сжатые.