нужен толковый спец по обработке фото животных для вебсайта.Для начала 20 фото,после будет еще 50.Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию.
Фотоколлаж для шапки сайта
Фото колаж для шапки сайта, тематики авто проката. В приложении файл в котором показано какие авто должны располагаться в коллаже и как. Одно авто крупным планом, другие в ряд под углом. Цвета те же, автомобили выбирать точно такие же, располагать точно так же. В приложении картинка с водопадом. Нужно придумать для тех же автомобилей другой фото коллаж, совершенно другой тематики.
Сроки очень сжатые.
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