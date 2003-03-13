Нужно максимально качественно удалить фон с изображений. В приложении фотографии тортов, а также примеры обработки фотографий. Возможна облата по факту сдачи пакетов по 10/25/50/100 обработанных фото. Результат нужен в psd формате с ...
Обработка фотографий
Дано 34 фото.
Нужно убрать текст (у всех 34) и фон (кроме групповые фото, т.е минус 8 фото). Результат в виде: папка 1 – 34 фото без текста; папка 2 – 26 фото без текста и без фона.
Оплата WM, Яндекс.Деньги. Для теста – пришлите 1 фото, например 6.jpg
Цена? Сроки?
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