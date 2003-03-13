Удаление фона с изображений. Торты и пирожные.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт69 заявок854 просмотра

Нужно максимально качественно удалить фон с изображений. В приложении фотографии тортов, а также примеры обработки фотографий.

Возможна облата по факту сдачи пакетов по 10/25/50/100 обработанных фото. Результат нужен в psd формате с альфа каналом.

Пишите осмысленные сроки и стоимость.

Указывайте цены и сроки из расчёта за 1 обработанное фото.

Подобной работы постоянно и много.

Могу предоставлять объемы до 500 фото в сутки.

[email protected]

Проект получит соискатель предложивший минимальную цену за услуги при требуемом качестве результата.

Обратите внимание. Я работаю только после 1-й тестовой работы.

13 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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