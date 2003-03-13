Всем доброго времени суток! Суть вопроса в следующем: есть фотография на которой отображен стенд (парфюмерия), необходимо этот стенд правдоподобно "поломать" и разместить его куски скажем на асфальте, т.е. сделать фотоотчёт его утилизации. Бюджет ...
Удаление фона с изображений. Торты и пирожные.
Нужно максимально качественно удалить фон с изображений. В приложении фотографии тортов, а также примеры обработки фотографий.
Возможна облата по факту сдачи пакетов по 10/25/50/100 обработанных фото. Результат нужен в psd формате с альфа каналом.
Пишите осмысленные сроки и стоимость.
Указывайте цены и сроки из расчёта за 1 обработанное фото.
Подобной работы постоянно и много.
Могу предоставлять объемы до 500 фото в сутки.
Проект получит соискатель предложивший минимальную цену за услуги при требуемом качестве результата.
Обратите внимание. Я работаю только после 1-й тестовой работы.
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