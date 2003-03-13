Есть фотография дивана нужно двух малышей посадить на коврик перед диваном, можно на другой коврик или пол заменить, еще одна сложность качество фото с детьми не высокое. Если есть вопросы пишите, пожалуйста, ...
Обработка фотографий товаров для интернет-магазина
Для интернет-магазина пуфиков необходимы фотографии товаров. Проведена фотосессия, получены фото каждой модели, но только каждая модель представлена всего в одном цвете. Всего 6 цветов, причём, каждый цвет представлен в фотосессии. Необходимо каждую модель пуфика сделать во всех 6 цветах + сделать ретушь + добавить упрощённые тени (имеется пример).
Всего необходимо обработать 43 фотографии. Для каждой фотографии необходимо создать PSD-файл со следующими слоями:
слой "Образцы цветов" (6 уменьшенных оригинальных изображений пуфиков разных цветов, выстроенных в ряд, для наглядного сравнения отфотошопленных цветов с оригинальными)
слой "Красный" (вырезанный красный пуфик)
слой "Оранжевый" (вырезанный оранжевый пуфик)
слой "Жёлтый" (вырезанный жёлтый пуфик)
слой "Зелёный" (вырезанный зелёный пуфик)
слой "Синий" (вырезанный синий пуфик)
слой "Чёрный" (вырезанный чёрный пуфик)
слой "Одежда" (вырезанная белая одежда без цветных бликов; нужно просто снизить насыщенность до нуля)
слой "Тело человека" (вырезанный человек без одежды; причём, в некоторых местах необходимо убрать с кожи цветные блики от пуфика; например, можно выделить часть тела с бликом, сделать её чёрно-белой, а потом при помощи Hue/Saturation->Colorize снова сделать её под цвет кожи)
слой "Тень" (нарисованная искусственная тень как на примере)
слой "Фон" (белый фон)
слой "Прозрачный фон" (прозрачный фон)
Возможно, для некоторых цветов (например, при изменении цвета пуфика из красного в зеленый) будет необходимо наложить немного бликов на пуфик для большей схожести, т.к. материалы разных цветов несколько по-разному отражают свет.
Причём, на слое "Тело человека" необходимо убрать прыщи, заметные родинки на руках и лице, мешки под глазами, веснушки, торчащие одиночные волосы на голове, следы грязи и незагорелые участки (на ногах маленькой девочки).
На слое "Тень" необходимо нарисовать тень как на изображении: http://bbag.me/assets/images/Gallery/argento/argento.jpg
На некоторых фотографиях человека не будет, поэтому обработка таких фото будет попроще.
Интересует стоимость и сроки выполнения всей работы. Приём работы и оплата будет производиться частями по согласованию (скажем, после обработки каждых 5-10 фотографий).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть тамб для партфолио нужно, что бы он выглядел вкусно, посмотрите пожалуйста можно ли, что нибудь сделать? Если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп. мой скайп brndcrteОбработка фотографий4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется фотография с светло-серой стеной, красно-зеленой вывеской, зеленой крышей и чутка неба. Надо сделать ее красивой. Стена должна остаться светло-серой, но можно сделать чуть светлее чем есть. Неюо можно заменить для красоты. Цвет вывески можно ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо стиральную машину gonetc.ru вставить в любой итальянский интерьер.Обработка фотографий13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен контент менеджер на постоянной основе : -ретушь фото -описание фотоОбработка фотографий25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить фотореалистичный рисунок, на подобии того, что во вложении проекта. Основные детали: - легковой автомобиль - эффектная, легко-узнаваемая иномарка; - ракурс авто вполоборота; - на ...Завершен13 лет назад
- $25
У нас есть 15 рекламных баннеров. Это баннеры от наши поставщиков. Нужно убрать их лого и контактную информацию и поставить наши данные, при этом сохранить шрифты и внешний вид. Пример во вложение, нужно ...Обработка фотографий19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно на фото сделать изображение предмета на белом фоне для сайта детских товаров.Завершен13 лет назад
Есть фотки, надо обработать. Работа редкая по фото, в основном по дизайну сайтов.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
C сайта skagen.com берем фото часов. Делаем так: открываем поз. с часами, приближаем + по максимуму, програмкой скриншота экрана делаем скриншоты, в Фотошопе аккуратно склеиваем (без сдвигов).Сохраняем шедевр в jpeg не меняя размер. Готовый макет ...Завершен13 лет назад