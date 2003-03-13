Обработка фотографий товаров для интернет-магазина

Для интернет-магазина пуфиков необходимы фотографии товаров. Проведена фотосессия, получены фото каждой модели, но только каждая модель представлена всего в одном цвете. Всего 6 цветов, причём, каждый цвет представлен в фотосессии. Необходимо каждую модель пуфика сделать во всех 6 цветах + сделать ретушь + добавить упрощённые тени (имеется пример).

Всего необходимо обработать 43 фотографии. Для каждой фотографии необходимо создать PSD-файл со следующими слоями:

слой "Образцы цветов" (6 уменьшенных оригинальных изображений пуфиков разных цветов, выстроенных в ряд, для наглядного сравнения отфотошопленных цветов с оригинальными)

слой "Красный" (вырезанный красный пуфик)

слой "Оранжевый" (вырезанный оранжевый пуфик)

слой "Жёлтый" (вырезанный жёлтый пуфик)

слой "Зелёный" (вырезанный зелёный пуфик)

слой "Синий" (вырезанный синий пуфик)

слой "Чёрный" (вырезанный чёрный пуфик)

слой "Одежда" (вырезанная белая одежда без цветных бликов; нужно просто снизить насыщенность до нуля)

слой "Тело человека" (вырезанный человек без одежды; причём, в некоторых местах необходимо убрать с кожи цветные блики от пуфика; например, можно выделить часть тела с бликом, сделать её чёрно-белой, а потом при помощи Hue/Saturation->Colorize снова сделать её под цвет кожи)

слой "Тень" (нарисованная искусственная тень как на примере)

слой "Фон" (белый фон)

слой "Прозрачный фон" (прозрачный фон)

Возможно, для некоторых цветов (например, при изменении цвета пуфика из красного в зеленый) будет необходимо наложить немного бликов на пуфик для большей схожести, т.к. материалы разных цветов несколько по-разному отражают свет.

Причём, на слое "Тело человека" необходимо убрать прыщи, заметные родинки на руках и лице, мешки под глазами, веснушки, торчащие одиночные волосы на голове, следы грязи и незагорелые участки (на ногах маленькой девочки).

На слое "Тень" необходимо нарисовать тень как на изображении: http://bbag.me/assets/images/Gallery/argento/argento.jpg

На некоторых фотографиях человека не будет, поэтому обработка таких фото будет попроще.

Интересует стоимость и сроки выполнения всей работы. Приём работы и оплата будет производиться частями по согласованию (скажем, после обработки каждых 5-10 фотографий).