Здравствуйте! Требуется профессиональная обработка с художественным подходом к делу, цветокоррекция, стилизация и ретушь фотографий на постоянной основе. Работа есть всегда! :) Примеры Ваших работ и цену за исполнение работы, пожалуйста, присылайте ...
Нужен контент-менеджер
Нужен контент менеджер на постоянной основе :
-ретушь фото
-описание фото
Заявки фрилансеров
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