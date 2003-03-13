Пригламурить фотографию

Имеется фотография с светло-серой стеной, красно-зеленой вывеской, зеленой крышей и чутка неба. Надо сделать ее красивой. Стена должна остаться светло-серой, но можно сделать чуть светлее чем есть. Неюо можно заменить для красоты. Цвет вывески можно сделать сочнее, то он должен оставаться как есть. Края там размытые подчистить, тени сделать поблагороднее или вообще убрать. В общем должно хорошо читаться и быть красиво.

Пишите на контакты в профайле или на tersuren (собако) gmail.ком. Или в сообщения тут, конечно.