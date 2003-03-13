Слить две фотографии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки504 просмотра

Есть фотография дивана нужно двух малышей посадить на коврик перед диваном, можно на другой коврик или пол заменить, еще одна сложность качество фото с детьми не высокое.

Если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров