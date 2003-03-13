Отфошопить картинку

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Закрыт4 заявки339 просмотров

Есть тамб для партфолио нужно, что бы он выглядел вкусно, посмотрите пожалуйста можно ли, что нибудь сделать?

Если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп.

мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров