Отфошопить картинку

Имеется фотография с светло-серой стеной, красно-зеленой вывеской, зеленой крышей и чутка неба. Надо сделать ее красивой. Стена должна остаться светло-серой, но можно сделать чуть светлее чем есть. Неюо можно заменить для красоты. Цвет вывески можно ...
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Есть тамб для партфолио нужно, что бы он выглядел вкусно, посмотрите пожалуйста можно ли, что нибудь сделать?
Если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп.
мой скайп brndcrte
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