Поправить цвет плашки на логотипе и сделать 3 jpg

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Закрыт5 заявок235 просмотров

Здравствуйте!

В аттаче logo.cdr (черно-белый можно выкинуть нафиг)

там логотип, в нем не скривлен шрифт Century Gothic-обычный (кириллический)

1) Найти и установить шрифт

2) Открыть logo.cdr

3) Скривить шрифты

4) Зеленые полоски сделать белыми

5) Сохранить новый вариант лого в logo_new.cdr

6) Сделать 3 jpg картинки с перекрашенным лого (их примеры так же в аттаче) ВАЖНО! все три лого должны быть как в кореле (с надписью компания и подчеркиванием)

7) упаковать 4 файла в архив, выслать мне и получить за это деньги.

13 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$6
1 день

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lolllypop
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад