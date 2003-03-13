Поправить цвет плашки на логотипе и сделать 3 jpg

Здравствуйте!

В аттаче logo.cdr (черно-белый можно выкинуть нафиг)

там логотип, в нем не скривлен шрифт Century Gothic-обычный (кириллический)

1) Найти и установить шрифт

2) Открыть logo.cdr

3) Скривить шрифты

4) Зеленые полоски сделать белыми

5) Сохранить новый вариант лого в logo_new.cdr

6) Сделать 3 jpg картинки с перекрашенным лого (их примеры так же в аттаче) ВАЖНО! все три лого должны быть как в кореле (с надписью компания и подчеркиванием)

7) упаковать 4 файла в архив, выслать мне и получить за это деньги.