Для интернет-магазина пуфиков необходимы фотографии товаров. Проведена фотосессия, получены фото каждой модели, но только каждая модель представлена всего в одном цвете. Всего 6 цветов, причём, каждый цвет представлен в фотосессии. Необходимо каждую модель пуфика сделать ...
Поправить цвет плашки на логотипе и сделать 3 jpg
Здравствуйте!
В аттаче logo.cdr (черно-белый можно выкинуть нафиг)
там логотип, в нем не скривлен шрифт Century Gothic-обычный (кириллический)
1) Найти и установить шрифт
2) Открыть logo.cdr
3) Скривить шрифты
4) Зеленые полоски сделать белыми
5) Сохранить новый вариант лого в logo_new.cdr
6) Сделать 3 jpg картинки с перекрашенным лого (их примеры так же в аттаче) ВАЖНО! все три лого должны быть как в кореле (с надписью компания и подчеркиванием)
7) упаковать 4 файла в архив, выслать мне и получить за это деньги.
Выбранный исполнитель
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