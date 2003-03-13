Обработка фото

Есть фото девушки в свадебном платье в домашних условиях, нужно сделать фото более профессиональным - поживей, похудожественней чтоль(но в разумных пределах, а не чтобы кукла получилась), с фоном что-то сделать, честно говоря особых предпочтений нет, главное - качественный итог.

Всего будет около 30 фото (в одном и том же интерьере), за примером в л/с

желательно указать примерные цены и уровень итоговый (возможно на примере своего портфолио - что было "до" и "после")