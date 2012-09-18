Убрать живот с фотографии

Добрый день!

Требуется убрать тени с фотографии, которые подчеркивают живот. То есть, чтобы визуально живота не было видно. Стрелочками показано, где именно надо подредактировать. Возможно, полоску тоже надо будет выровнять.

Фото со стрелочками для наглядности, для редактирования надо будет использовать второй файл

Пишите сразу сколько потребуется времени и стоимость работы