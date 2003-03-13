Обработать фото

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Закрыт7 заявок117 просмотров

Нужно обработать 22 фото. Привести объекты на них к товарному виду. Фото для сайта.

http://files.mail.ru/3LV1T6 - тут архив с фото

На выходе нужен jpg, и вырезанный исходник.

13 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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