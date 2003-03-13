Добрый день! Требуется убрать тени с фотографии, которые подчеркивают живот. То есть, чтобы визуально живота не было видно. Стрелочками показано, где именно надо подредактировать. Возможно, полоску тоже надо будет выровнять. ...
Обработать фото
Нужно обработать 22 фото. Привести объекты на них к товарному виду. Фото для сайта.
http://files.mail.ru/3LV1T6 - тут архив с фото
На выходе нужен jpg, и вырезанный исходник.
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