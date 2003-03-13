Нужно будет обрабатывать фотографии с часами и другой продукцией
Обработать фотографию
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса в следующем: есть фотография на которой отображен стенд (парфюмерия), необходимо этот стенд правдоподобно "поломать" и разместить его куски скажем на асфальте, т.е. сделать фотоотчёт его утилизации.
Бюджет оговаривается.
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