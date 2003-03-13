Обработать фото кондитерских изделий

Нужно подредактировать, убрать лишнее в фото тортов и пирожных. Например убрать лишние надписи, сделать картинку четче, ярче, одним словом к красивому виду. Если возможно убрать water-mark'и (водяные знаки). Архив с картинками будет отправлен выбранному исполнителю лично.

Пример с фото для обработки во вложении. Оплата за работу будет варьироваться в зависимости от уровня и качества проделанной работы.