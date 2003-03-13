Есть 15 семейных фотографий. Требуется сделать коллаж из них с надписью "С днем рождения, дедушка!". Полученный коллаж должен быть достаточного разрешения для печати на А2. Сделать нужно строго сегодня.
Обработать фото кондитерских изделий
Нужно подредактировать, убрать лишнее в фото тортов и пирожных. Например убрать лишние надписи, сделать картинку четче, ярче, одним словом к красивому виду. Если возможно убрать water-mark'и (водяные знаки). Архив с картинками будет отправлен выбранному исполнителю лично.
Пример с фото для обработки во вложении. Оплата за работу будет варьироваться в зависимости от уровня и качества проделанной работы.
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