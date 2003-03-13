Сделать коллаж из фотографий

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Есть 15 семейных фотографий. Требуется сделать коллаж из них с надписью "С днем рождения, дедушка!".

Полученный коллаж должен быть достаточного разрешения для печати на А2.

Сделать нужно строго сегодня.

13 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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