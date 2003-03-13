Обработка фото цветов.

Здравствуйте.

В скором времени открываем сайт цветочного магазина. На сайте будет очень много фотографий. Для того, чтобы определиться с необходимым качеством съемки хотим обработать несколько фото разного качества и посмотреть, что из них получится.

В данный момент от вас требуется обработать 5 фото разного качества, а именно:

- вырезать цветы\букет из фото, поставить их на какой-то стандартный фон;

- по возможности обработать фото для компенсации плохого освещения или малой четкости.

В будущем планируется обработка подобных фото в больших количествах, поэтому, пожалуйста, укажите стоимость вашей работы за одно фото при небольшом количестве работы и стоимость обработки, допустим, сотни фотографий.

Прикрепил пару фото разного качества для примера.