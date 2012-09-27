Обработка фотографии

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Завершен9 заявок192 просмотра

- Убрать фон

- Ретуширование

- Цветокоррекция

- Немного омолодить, но без фанатизма

Данная фотография подготавливается для поздравительного баннера 3х6 и фотографии в рамке на стену примерно 1х0,7.

Заявки с указанием суммы и сроком исполнения оставлять только в тендере. Сроки сжатые. Исполнителя выберу уже завтра. Смотрю портфолио.

Upd. Я бы хотел видеть примеры работ обработки фото типа "ДО и ПОСЛЕ"

13 лет назад
mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Доволен работой Виталия. Все пожелания были учтены и сделаны качественно. Работа выполнена в срок, так что рекомендую Виталия как грамотного специалиста, знающего свое дело.
Евгений знает чего хочет, адекватен в общении, все недоработки описывает четко и спокойно.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

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