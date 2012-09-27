Обработка фотографии

- Убрать фон

- Ретуширование

- Цветокоррекция

- Немного омолодить, но без фанатизма

Данная фотография подготавливается для поздравительного баннера 3х6 и фотографии в рамке на стену примерно 1х0,7.

Заявки с указанием суммы и сроком исполнения оставлять только в тендере. Сроки сжатые. Исполнителя выберу уже завтра. Смотрю портфолио.

Upd. Я бы хотел видеть примеры работ обработки фото типа "ДО и ПОСЛЕ"