Современный дизайн до полного утверждения и в срок!
Моё имя Евгений.
Я профессионально занимаюсь дизайном c 2000 года. Моя основная специализация наружная реклама и полиграфия.
В макетах учитываю основные правила оформления для более качественного взаимодействия с потенциальным покупателем. Я считаю в рекламе главное минимализм! Она должна решать задачи и продавать. А все эти красивости засоряют мозг.
Основные программы:
Adobe Illustrator, CorelDrow, Affinity Designer.
Второстепенные программы:
Adobe Photoshop, Google Chrome :-)
Буду рад решению интересных и дорогих задачек!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Евгений знает толк не только в дизайне, но и в свойствах материалов. Выбрал для наружной рекламы, быстро получил результат, в процессе обсудили все возможные варианты размещения и материала для баннера 27,3 на 1,9 метра. Результатом остался доволен. p.s. получил результат раньше намеченого срока. =)
Ответный отзыв
Владилен грамотный заказчик без заморочек и прочих тараканов. Знает что хочет от исполнителя и ставит четкое понятное ТЗ. Рекомендую как порядочного человека с которым можно иметь дело.
$100
10 баллов
11 лет назад
Отлично! Все четко и качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за очередной проект)
$100
10 баллов
11 лет назад
Быстрая и качественная работа. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Как и в прошлый раз, всё быстро и без проволочек.
$60
10 баллов
11 лет назад
Образец идеального сотрудничества. Четко выполненная задача, оперативная работа по правкам. Несомненно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую как заказчика, которому можно доверять. Выслал исходники до оплаты, которую не пришлось долго ждать. Спасибо!
$20
10 баллов
11 лет назад
Результатом осталась довольна!
Ответный отзыв
Спасибо за прект
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