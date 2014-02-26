Современный дизайн до полного утверждения и в срок!

Моё имя Евгений.

Я профессионально занимаюсь дизайном c 2000 года. Моя основная специализация наружная реклама и полиграфия.

В макетах учитываю основные правила оформления для более качественного взаимодействия с потенциальным покупателем. Я считаю в рекламе главное минимализм! Она должна решать задачи и продавать. А все эти красивости засоряют мозг.

Основные программы:

Adobe Illustrator, CorelDrow, Affinity Designer.

Второстепенные программы:

Adobe Photoshop, Google Chrome :-)

Буду рад решению интересных и дорогих задачек!