Здравствуйте! Требуется ответственный визуализатор, умеющий быстро работать. Вам плюс если шарите в дизайне. Необходима визуализация помещения (сделать красивые эскизы). В общем: 7 ракурсов, балванка из автокада, отредактировать материалы-цвета, добавить декор-аксессуары, сменить ...
Дизайн кухни
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