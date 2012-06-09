Визуализация помещения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт12 заявок326 просмотров

Здравствуйте!

Требуется ответственный визуализатор, умеющий быстро работать. Вам плюс если шарите в дизайне.

Необходима визуализация помещения (сделать красивые эскизы).

В общем: 7 ракурсов, балванка из автокада, отредактировать материалы-цвета, добавить декор-аксессуары, сменить светильник и размножить (простой формы).

С меня –подробное тех задание выбранному исполнителю.

Если сработаемся на продолжительное сотрудничество. Работы на 2 недели вперед.

От вас ссылка на портфолио, для связи контакты в скайп. На время сотрудничества быть на связи.

AutoCAD
13 лет назад
Veronika1984
Вероника 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

jasmyn
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

jasmyn
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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