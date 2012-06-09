Интересное заданьице. Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать ...
Визуализация помещения
Здравствуйте!
Требуется ответственный визуализатор, умеющий быстро работать. Вам плюс если шарите в дизайне.
Необходима визуализация помещения (сделать красивые эскизы).
В общем: 7 ракурсов, балванка из автокада, отредактировать материалы-цвета, добавить декор-аксессуары, сменить светильник и размножить (простой формы).
С меня –подробное тех задание выбранному исполнителю.
Если сработаемся на продолжительное сотрудничество. Работы на 2 недели вперед.
От вас ссылка на портфолио, для связи контакты в скайп. На время сотрудничества быть на связи.
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