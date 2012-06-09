Здравствуйте!

Требуется ответственный визуализатор, умеющий быстро работать. Вам плюс если шарите в дизайне.

Необходима визуализация помещения (сделать красивые эскизы).

В общем: 7 ракурсов, балванка из автокада, отредактировать материалы-цвета, добавить декор-аксессуары, сменить светильник и размножить (простой формы).

С меня –подробное тех задание выбранному исполнителю.

Если сработаемся на продолжительное сотрудничество. Работы на 2 недели вперед.

От вас ссылка на портфолио, для связи контакты в скайп. На время сотрудничества быть на связи.