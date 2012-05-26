Квартира со свободной планировкой с нуля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок142 просмотра

Квартира полностью со свободной планировкой. сделаны только туалет и ванная. остальные стены не капитальные.

Нужно из неё сделать 2к.кв.

1 комната - спальня, 2-я - кухня-гостиничная.

Максимально использовать полезную площадь.

Далее дизайн интерьера. Потолки - 2.8метра

Обрисовать дизайн кухни (барная стойка и т.д.). Квартира должна быть полносью в евро-стиле.

Предложить цветовую гамму.

13 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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