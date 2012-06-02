Требуется сделать дизайн кухни.

Размер кухни 10м2 правильной прямоугольной формы.

Требуется 3 варианта макетов на выбор.

Пожелания по цвету: кофе, коппучино, светлый кремовый,ваниль. Т.е. хотелось бы в такой цветовой гамме и использовать все эти цвета.В целом дизайн должен быть "лёгким" и спокойным.

Пожеланию по стилю:

1 вариант - модерн, овальные формы, все сглажено, зализано.

2 вариант - современная классика, формы правильные, но в то же время современные.

3 вариант - ваше предложение :-)

Вариант расположения кухни прилагаю. А также планировка квартиры , №2 на площадке.

Ждем Ваши предложения по цене и примеры работ.