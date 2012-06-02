Необходимо сделать визуализацию помещения с разных ракурсов. Цветовое решение в файлах. Описание материалов по запросу.
Дизайн кухни
Требуется сделать дизайн кухни.
Размер кухни 10м2 правильной прямоугольной формы.
Требуется 3 варианта макетов на выбор.
Пожелания по цвету: кофе, коппучино, светлый кремовый,ваниль. Т.е. хотелось бы в такой цветовой гамме и использовать все эти цвета.В целом дизайн должен быть "лёгким" и спокойным.
Пожеланию по стилю:
1 вариант - модерн, овальные формы, все сглажено, зализано.
2 вариант - современная классика, формы правильные, но в то же время современные.
3 вариант - ваше предложение :-)
Вариант расположения кухни прилагаю. А также планировка квартиры , №2 на площадке.
Ждем Ваши предложения по цене и примеры работ.
Заявки фрилансеров
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