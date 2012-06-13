Дизайн кабинета

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен4 заявки171 просмотр

Выполнить эскиз кабинета. Стиль класический. 18м2 Срок - вторник вечер . Без предоплаты! Оплата после скрина с экрана 3д макса.

Исполнитель получает возможность сделать остальные помещения в коттедже.

13 лет назад
Bina
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$90
2 дня
Спасибо Татьяне за проект! Работа выполнена в срок, в соответствии с ТЗ, учитывались все пожелания. Всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество, рекомендую как ответственного дизайнера.
Впечатления от сотрудничества с Альбиной остались только положительные. Четкое ТЗ, конкретные рекомендации, своевременная оплата. Спасибо, надеюсь на продолжение сотрудничества, с Вами приятно работать!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад