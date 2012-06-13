Квартира полностью со свободной планировкой. сделаны только туалет и ванная. остальные стены не капитальные. Нужно из неё сделать 2к.кв. 1 комната - спальня, 2-я - кухня-гостиничная. Максимально использовать ...
Дизайн кабинета
Выполнить эскиз кабинета. Стиль класический. 18м2 Срок - вторник вечер . Без предоплаты! Оплата после скрина с экрана 3д макса.
Исполнитель получает возможность сделать остальные помещения в коттедже.
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