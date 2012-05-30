Сделать планировку квартиры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок243 просмотра

Квартира полностью со свободной планировкой. сделаны только туалет и ванная. остальные стены не капитальные.

Нужно из неё сделать 2к.кв.

1 комната — спальня, 2-я — кухня-гостиничная.

Максимально использовать полезную площадь.

13 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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