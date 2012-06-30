Зонирование (планировка) комнаты 18 м2

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Интересное заданьице.

Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать проектировщика:)).

Требования заказчика:

- грамотно раззонировать её для проживания 1–2 человек

- расположить место для сна (хочется иногда по ночам:)))

- место для компьютера (а как без этого сейчас?)

- и собственно самое широкое пожелание — зона отдыха/гостиная/телекинопроекторо-просмотровая/.

Не нужен пока дизайн, максимум простейшая 3Д визуализация. Главное нужна планировка — схема расположения предметов в масштабе более-менее верном.

Пожелания:

- функциональность,

- минимализм (в японском стиле очень нравится)

- реальные, доступные предметы и материалы

- максимум натяжной потолок без точечных светильников (о как!), подсветка с краю приветствуется (даже можно разместить светодиодную под цветомузыку), никаких гипсокартонных конструкций на потолке.

- если будут идеи по использованию лоджии — велкам)

- вполне возможно объединение спальной зоны с общей

- нестандартные, но функционально удобные и реализуемые решения приветствуются.

Бюджет как обычно эконом, в дальнейшем возможно более предметное сотрудничество по дизайну, визуализации, зонировке других комнат и т.д.