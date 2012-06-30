Зонирование (планировка) комнаты 18 м2

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен7 заявок1335 просмотров
#1$50
#2$20
#3$10

Интересное заданьице.

Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать проектировщика:)).

Требования заказчика:

- грамотно раззонировать её для проживания 1–2 человек

- расположить место для сна (хочется иногда по ночам:)))

- место для компьютера (а как без этого сейчас?)

- и собственно самое широкое пожелание — зона отдыха/гостиная/телекинопроекторо-просмотровая/.

Не нужен пока дизайн, максимум простейшая 3Д визуализация. Главное нужна планировка — схема расположения предметов в масштабе более-менее верном.

Пожелания:

- функциональность,

- минимализм (в японском стиле очень нравится)

- реальные, доступные предметы и материалы

- максимум натяжной потолок без точечных светильников (о как!), подсветка с краю приветствуется (даже можно разместить светодиодную под цветомузыку), никаких гипсокартонных конструкций на потолке.

- если будут идеи по использованию лоджии — велкам)

- вполне возможно объединение спальной зоны с общей

- нестандартные, но функционально удобные и реализуемые решения приветствуются.

Бюджет как обычно эконом, в дальнейшем возможно более предметное сотрудничество по дизайну, визуализации, зонировке других комнат и т.д.

13 лет назад
Mister_i
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

katatonia
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
Отлично. Красивый план и рациональная расстановка мебели. Продолжим сотрудничать!
Очень позитивный заказчик! Приятно работать!
zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#2
Интересные идеи!
Надежный заказчик. Рекомендую!
ikalimullin
Ильнур 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#3
Рациональная расстановка мебели!

Заявки фрилансеров

katatonia
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#2
ikalimullin
Ильнур 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#3