Интересное заданьице. Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать ...
Зонирование (планировка) комнаты 18 м2
Интересное заданьице.
Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать проектировщика:)).
Требования заказчика:
- грамотно раззонировать её для проживания 1–2 человек
- расположить место для сна (хочется иногда по ночам:)))
- место для компьютера (а как без этого сейчас?)
- и собственно самое широкое пожелание — зона отдыха/гостиная/телекинопроекторо-просмотровая/.
Не нужен пока дизайн, максимум простейшая 3Д визуализация. Главное нужна планировка — схема расположения предметов в масштабе более-менее верном.
Пожелания:
- функциональность,
- минимализм (в японском стиле очень нравится)
- реальные, доступные предметы и материалы
- максимум натяжной потолок без точечных светильников (о как!), подсветка с краю приветствуется (даже можно разместить светодиодную под цветомузыку), никаких гипсокартонных конструкций на потолке.
- если будут идеи по использованию лоджии — велкам)
- вполне возможно объединение спальной зоны с общей
- нестандартные, но функционально удобные и реализуемые решения приветствуются.
Бюджет как обычно эконом, в дальнейшем возможно более предметное сотрудничество по дизайну, визуализации, зонировке других комнат и т.д.
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