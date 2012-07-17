Здравствуйте! Требуется ответственный визуализатор, умеющий быстро работать. Вам плюс если шарите в дизайне. Необходима визуализация помещения (сделать красивые эскизы). В общем: 7 ракурсов, балванка из автокада, отредактировать материалы-цвета, добавить декор-аксессуары, сменить ...
Визуализация кухни
Здравствуйте!
Необходима визуализация комнаты –кухня 10м/2 в современном стиле.
От вас 4 ракурса в jpg , пригодных для печати на А4 +3d.
Кух гарнитур –глянцевый гладкий фасад (по чертежу), остальные предметы можно использовать из библиотек.
Тех. задание выбранному исполнителю.
Если сработаемся на продолжительное сотрудничество.
От вас ссылка на портфолио (выбираем по качеству виза-ции),
для связи контакты в скайп,
указывайте сроки,
На время сотрудничества быть на связи.
До работка эскизов от заказчика (если потребуется).
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $80
Интересное заданьице. Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать ...Интерьеры и Экстерьеры3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Интересное заданьице. Имеем комнату в однокомнатной квартире (18 кв.м., 3,6х5м, потолок 2,9м). Значит она многофункциональная. С одной стороны уже ограничена имеющимся шкаф-купе, с другой имеется окно в лоджию (да-да, именно в лоджию, почему? спрашивать ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн кухни. Размер кухни 10м2 правильной прямоугольной формы. Требуется 3 варианта макетов на выбор. Пожелания по цвету: кофе, коппучино, светлый кремовый,ваниль. Т.е. хотелось бы в ...Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать визуализацию помещения с разных ракурсов. Цветовое решение в файлах. Описание материалов по запросу.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходим дизайн проект кухни. Заказывается в Икеа. Встроенная кухня. размер помещения 403х432см -----------ДДД---------- ! ! ! ! ! ! !--------ООООО--------- ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Квартира полностью со свободной планировкой. сделаны только туалет и ванная. остальные стены не капитальные. Нужно из неё сделать 2к.кв. 1 комната — спальня, 2-я — кухня-гостиничная. Максимально использовать полезную ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $90
Выполнить эскиз кабинета. Стиль класический. 18м2 Срок - вторник вечер . Без предоплаты! Оплата после скрина с экрана 3д макса. Исполнитель получает возможность сделать остальные помещения в коттедже.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Квартира полностью со свободной планировкой. сделаны только туалет и ванная. остальные стены не капитальные. Нужно из неё сделать 2к.кв. 1 комната - спальня, 2-я - кухня-гостиничная. Максимально использовать ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день!!! Мне нужен проект холла с диваном, компьютерным столом и стенкой.Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт13 лет назад