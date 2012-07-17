Визуализация кухни

Здравствуйте!

Необходима визуализация комнаты –кухня 10м/2 в современном стиле.

От вас 4 ракурса в jpg , пригодных для печати на А4 +3d.

Кух гарнитур –глянцевый гладкий фасад (по чертежу), остальные предметы можно использовать из библиотек.

Тех. задание выбранному исполнителю.

Если сработаемся на продолжительное сотрудничество.

От вас ссылка на портфолио (выбираем по качеству виза-ции),

для связи контакты в скайп,

указывайте сроки,

На время сотрудничества быть на связи.

До работка эскизов от заказчика (если потребуется).