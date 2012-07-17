Визуализация кухни

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен12 заявок242 просмотра

Здравствуйте!

Необходима визуализация комнаты –кухня 10м/2 в современном стиле.

От вас 4 ракурса в jpg , пригодных для печати на А4 +3d.

Кух гарнитур –глянцевый гладкий фасад (по чертежу), остальные предметы можно использовать из библиотек.

Тех. задание выбранному исполнителю.

Если сработаемся на продолжительное сотрудничество.

От вас ссылка на портфолио (выбираем по качеству виза-ции),

для связи контакты в скайп,

указывайте сроки,

На время сотрудничества быть на связи.

До работка эскизов от заказчика (если потребуется).

13 лет назад
Veronika1984
Вероника 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artureXe
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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artureXe
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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