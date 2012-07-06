Сделать визуализацию ванной комнаты

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен9 заявок241 просмотр

сделать визуализацию по чертежам, 3дс обычной ванной комнаты. Указывайте ваши сроки пожайлуста.

13 лет назад
Inna26
Инна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
40 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за визуализацию ванной комнаты. Отличный исполнитель.
Спасибо за заказ! хочу еще:)

Заявки фрилансеров

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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