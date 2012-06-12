Дизайн библиотеки и игровой.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт3 заявки130 просмотров

Выполнить дизайн и визуализацию двух комнат в коттедже. Стиль ближе к современному (без лепнины). Есть план расстановки мебели и пожелания от заказчика. В библиотеке полки для книг, мягкая мебель и тв. В игровой- мансардный потолок. Стилизация под что-то морское, пиратское, с подиумами, с лазилками, спортивными снарядами и т.п. Уровень визуализации в моем портфолио. http://www.weblancer.net/users/Bina/portfolio/ . Работаю без предоплаты, 70% высылаю после скринов с экрана 3дмакса. Возможны корректировки от заказчика. Первые скрины надеюсь увидеть в пятницу. Бюджет не увеличиваю.

13 лет назад
Bina
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

chibas
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

chibas
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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