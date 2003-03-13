Выбрать качественные фото товаров с сети, обработ.

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Закрыт22 заявки368 просмотров

Найти, переименовать, обработать фото парфюмерии (подчистить если нужно, поднять хоть как-то уникальность), белый фон - приоритет. По 2 фото на товар. Лучше с оф.сайтов и релизов. Для пробы 100 товаров, дальше 1000+. Размер: вписать в 700х700, чтоб смотрелись одинаково.

Предлагайте цену за 1товар(2-е фотки)

13 лет назад
ecohall
Артем 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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