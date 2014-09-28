ecohall

Артем ecohall

 
44 годаРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта строй тематики на cms WP программирование и верстка
Артем очень приятный человек и хороший заказчик. Спасибо за проект, был рад сотрудничеству! Рекомендую!
Стояла задача: по готовому psd дизайну выполнить верстку и реализацию многостраничника на cms WordPress. Константин выполнил ее качественно по ТЗ, правки и пожелания внес без проблем, а также сделал Schema.org разметку, максимальная валидность кода по сервису w3c validate. Рекомендую!
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freelancer_1983
Алексей 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
В Архикад сделать проект с планировки и эскизов
Заказчик с пониманием.
Прикольно получилось
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание рекламной компании Яндекс Директ.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую.
Все грамотно и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Продающие тексты на LP
Доволен сотрудничеством с Артемом. Грамотно поставил задачу, оперативно отвечал на вопросы. Рекомендую, как ответственного и вежливого заказчика.
Все четко, в срок, ясно и убедительно! Всегда на связи, процессом и результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Jun1or
Сергей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
9 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника.
Все четко! рекомендую!
Все быстро и четко. Рекомендую.
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