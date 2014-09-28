Создание корпоративного сайта строительной тематики на cms WP (программирование и верстка) Макеты и ТЗ.
- $600HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть концепция http://plans.ru/project.php?id=2627&mirrormode В ArchiCAD сделать проект бревенчатого дома (будет канадская рубка). Нужно побыстрому и недорого, без перфекционизма. Основной размер по осям взять 11х9 и центральная стена 1 этаж - бревно (взять толщина 360, высота 320), ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать и настроить кампанию Яндекс Директ - ключи, текст объявлений и все остальное. Тема: Деревянные дома ручной работы. Ключевые очень примерно набросал около 50шт. Говорите цену.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Один экшен товар. Написать все тексты на Лендинг. -Разработать четкую структуру LP (понимание что для чего и как будет работать); -Создание всех продающих текстов, элементов посадочной (заголовки, тексты на формы, кнопки, отзывы и т.д.); - На основе ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Усилить продающие тексты на существующем LP, возможно потребуется изменение структуры и рекомендаций по дизайну/оформлению. Цель — увеличение конверсии.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется верстка PSD макета + скрипты форм Стандарты: HTML5/CSS3. Структурный, комментируемый код. Кроссбраузерность. Меню прилепить, с прокруткой перемещается выделение пункта меню где находимся. По клику на меню плавно ускоряемся до якоря. Формы отправляют на почту собранные данные, уведомляем ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Нужен эмоциональный продающий дизайн лендинга. Один экшн товар, разных цветов. Текст написан. Всего 11-12 блоков на 5-6 экранов. Показывайте что делали.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Один товар. Написать все тексты на Лендинг. -разработать продающий сценарий; -создание продающих текстов, элементов посадочной (заголовки, тексты на формы, кнопки, отзывы и т.д. ); - отладка странички.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Пишем весь цикл: от УТП магазина до отзывов и схемы работы. Тема: товары/приборы для гигиены полости рта. Требования: Разобраться в товаре, определиться с аудиторией, потребности, боли, улучшения и т.д Докрутить и ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна форма отправки заказа, с заполнением имени, телефона и (по необходимости) e-mail и отправкой на почту. Форму вставляю в html страницу. Пример см.1)картинка и 2)форма для getresponder. Поля обязательные/необязательные, чтоб выводилась подсказка о том, что поле необходимо ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Готовый дизайн на cms amiro. + прог работа с Amiro - запуск ИМ. Опыт и предложения по бюджету. Можно по отдельности.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Найти, переименовать, обработать фото парфюмерии (подчистить если нужно, поднять хоть как-то уникальность), белый фон - приоритет. По 2 фото на товар. Лучше с оф.сайтов и релизов. Для пробы 100 товаров, дальше 1000+. Размер: вписать ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Выдается в обработку Выборка товаров (730шт) и 2-а оптовых прайса (все в Excel), свести и выбрать с 2-х сайтов розничные цены. Получится некая сравнительная таблица.Прочее15 заявокЗакрыт11 лет назад