Один экшен товар. Написать все тексты на Лендинг. -Разработать четкую структуру LP (понимание что для чего и как будет работать); -Создание всех продающих текстов, элементов посадочной (заголовки, тексты на формы, кнопки, отзывы и т.д.); - На основе ...