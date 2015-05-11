Создание рекламной компании Яндекс Директ.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок227 просмотров

Необходимо создать и настроить кампанию Яндекс Директ - ключи, текст объявлений и все остальное.

Тема: Деревянные дома ручной работы.

Ключевые очень примерно набросал около 50шт.

Говорите цену.

10 лет назад
ecohall
Артем 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$50
3 дня
Все грамотно и четко. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад